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Лионель Месси купил пентхаус в Милане. Сообщалось, что игрока хочет подписать «Интер»

Лионель Месси купил пентхаус в Милане. Сообщалось, что игрока хочет подписать «Интер»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обзавёлся новой недвижимостью, сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на Sport Mediaset.

По информации издания, капитан каталонского клуба приобрёл пентхаус в Милане. Жильё расположено в районе Порта Нуова, рядом с офисом «Интера», о желании которого заполучить аргентинца уже неоднократно сообщалось.

Ранее стало известно, что отец Месси также приобрёл дом в Милане. Бывший владелец и президент «Интера» Массимо Моратти выразил надежду, что покупка связана с возможным переходом 33-летнего футболиста в стан «нерадзурри».

Также сообщалось, что «Интер» прорабатывает трансфер Месси в 2021 году и готов предложить шестикратному обладателю «Золотого мяча» четырёхлетний контракт на € 260 млн.

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