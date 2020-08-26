Месси решил покинуть «Барселону», стал известен состав сборной России. Главное к утру

Сенсационные новости из «Барселоны», объявление состава сборной России на матчи Лиги наций и трансферы в ЦСКА – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Барселона» подтвердила, что получила запрос от Месси на уход из клуба.

2. Объявлен состав сборной России на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией.

3. Соболев не попал в заявку сборной России из-за конфликта с Дзюбой.

4. ЦСКА объявил о переходе Бактиёра Зайнутдинова и Бруно Фукса.

5. «Аталанта» сделала новое предложение «Локомотиву» о трансфере Миранчука.

6. Президент Каталонии — Месси: мы никогда не забудем тебя.

7. Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Бостон» и сравнять в счёт в серии в Кубке Стэнли.

8. Опубликован факс, в котором Месси просит «Барселону» отпустить его.