Месси решил покинуть «Барселону», стал известен состав сборной России. Главное к утру
Сенсационные новости из «Барселоны», объявление состава сборной России на матчи Лиги наций и трансферы в ЦСКА – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Барселона» подтвердила, что получила запрос от Месси на уход из клуба.
2. Объявлен состав сборной России на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией.
3. Соболев не попал в заявку сборной России из-за конфликта с Дзюбой.
4. ЦСКА объявил о переходе Бактиёра Зайнутдинова и Бруно Фукса.
5. «Аталанта» сделала новое предложение «Локомотиву» о трансфере Миранчука.
6. Президент Каталонии — Месси: мы никогда не забудем тебя.
7. Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Бостон» и сравнять в счёт в серии в Кубке Стэнли.
8. Опубликован факс, в котором Месси просит «Барселону» отпустить его.
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