Дзюба и Соболев помирились, НБА возвращается, а НХЛ отменяет матчи. Главное к утру

Сезон НБА будет продолжен, НХЛ перенесла на два дня матчи Кубка Стэнли, конфликт Артёма Дзюбы и Александра Соболева исчерпался. Эти и другие новости в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. Плей-офф НБА, матчи которого были отменены из-за протестов игроков после стрельбы в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине, будет продолжен.

2. НХЛ приостановила проведение Кубка Стэнли на два дня.

3. Конфликт Артёма Дзюбы и Александра Соболева исчерпан, двери в сборную для последнего открыты.

4. «Манчестер Сити» может заплатить за Лионеля Месси € 100 млн.

5. «Зенит» обратился в РФС по вопросу судейства в матче с «Динамо».

6. Мария Шарапова заняла 25-е место в списке богатейших женщин России.

7. «ПСЖ» официально объявил об уходе Тьяго Силвы.

8. В РЖД заявили, что оснований для отставки президента «Локомотива» Василия Кикнадзе нет.