Дзюба и Соболев помирились, НБА возвращается, а НХЛ отменяет матчи. Главное к утру

Сезон НБА будет продолжен, НХЛ перенесла на два дня матчи Кубка Стэнли, конфликт Артёма Дзюбы и Александра Соболева исчерпался. Эти и другие новости в традиционной утренней подборке «Чемпионата».
1. Плей-офф НБА, матчи которого были отменены из-за протестов игроков после стрельбы в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине, будет продолжен.
2. НХЛ приостановила проведение Кубка Стэнли на два дня.
3. Конфликт Артёма Дзюбы и Александра Соболева исчерпан, двери в сборную для последнего открыты.
4. «Манчестер Сити» может заплатить за Лионеля Месси € 100 млн.
5. «Зенит» обратился в РФС по вопросу судейства в матче с «Динамо».
6. Мария Шарапова заняла 25-е место в списке богатейших женщин России.
7. «ПСЖ» официально объявил об уходе Тьяго Силвы.
8. В РЖД заявили, что оснований для отставки президента «Локомотива» Василия Кикнадзе нет.
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