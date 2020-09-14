Манджукич может перейти в «Локо», «ПСЖ» и «Марсель» закончили матч дракой. Главное к утру
ЦСКА выиграл в дерби со «Спартаком», Доминик Тим стал чемпионом US Open, матч РПЛ отменили из-за коронавируса и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. ЦСКА одержал волевую победу над «Спартаком».
2. «Зенит» интересуется экс-хавбеком «Локомотива» Жоау Мариу
3. Игроки «ПСЖ» устроили драку в концовке матча с «Марселем». Неймара удалили за оплеуху
4. Виллаш-Боаш отреагировал на расистский скандал в матче «ПСЖ» — «Марсель».
5. «Тампа-Бэй» обыграл «Айлендерс», одержав третью победу в серии.
6. Тим отыгрался с 0:2 по сетам в матче со Зверевым и выиграл US Open.
7. Матч «Ротор» – «Краснодар» не состоится из-за коронавируса.
8. «Локомотив» согласовал размер зарплаты с Марио Манджукичем.
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