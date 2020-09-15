«Зенит» — снова первый в РПЛ, «Даллас» — в финале Кубка Стэнли. Главное к утру

«Зенит» — снова лидер РПЛ, «Даллас» Радулова и Гурьянова — в финале Кубка Стэнли, Поветкин и Уайт подерутся в конце ноября. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».
1. Петербургский «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» и вернулся на первую строчку турнирной таблицы чемпионата России.
2. «Даллас Старз» стал победителем Западной конференции НХЛ и первым финалистом Кубка Стэнли. Победный гол на счету Дениса Гурьянова.
3. ЦСКА одержал пятую подряд победу в КХЛ, обыграв казахстанский «Барыс».
4. В «Зените» опровергли информацию об интересе к Николе Влашичу.
5. В НХЛ седьмую неделю кряду не выявлено случаев заражения коронавирусом.
6. «ПСЖ» поддержал Неймара, который ударил игрока «Марселя» в матче Лиги 1.
7. Бой-реванш Александра Поветкина и Диллиана Уайта состоится 21 или 28 ноября.
8. Давид Сильва вылечился от коронавируса и провёл первую тренировку в «Реале Сосьедад».
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