«Зенит» — снова первый в РПЛ, «Даллас» — в финале Кубка Стэнли. Главное к утру

«Зенит» — снова лидер РПЛ, «Даллас» Радулова и Гурьянова — в финале Кубка Стэнли, Поветкин и Уайт подерутся в конце ноября. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. Петербургский «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» и вернулся на первую строчку турнирной таблицы чемпионата России.

2. «Даллас Старз» стал победителем Западной конференции НХЛ и первым финалистом Кубка Стэнли. Победный гол на счету Дениса Гурьянова.

3. ЦСКА одержал пятую подряд победу в КХЛ, обыграв казахстанский «Барыс».

4. В «Зените» опровергли информацию об интересе к Николе Влашичу.

5. В НХЛ седьмую неделю кряду не выявлено случаев заражения коронавирусом.



6. «ПСЖ» поддержал Неймара, который ударил игрока «Марселя» в матче Лиги 1.



7. Бой-реванш Александра Поветкина и Диллиана Уайта состоится 21 или 28 ноября.

8. Давид Сильва вылечился от коронавируса и провёл первую тренировку в «Реале Сосьедад».



