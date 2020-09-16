Уголовное дело Широкова, ДТП игрока «Рубина» и соперник «Краснодара» в ЛЧ. Главное к утру

Скандальная история Романа Широкова получила продолжение, футболист «Рубина» попал в ДТП в центре Казани, а «Краснодар» узнал будущего соперника в раунде плей-офф Лиги чемпионов – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Экс-игрок сборной России Роман Широков стал фигурантом уголовного дела.

2. Форвард «Рубина» Иван Игнатьев попал в ДТП в центре Казани. Видео

3. «Краснодар» сыграет с ПАОКом в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

4. 36 сейвов Семёна Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Тампу» во 2-м овертайме.

5. «Вашингтон» объявил о назначении Питера Лавиолетта на должность главного тренера.

6. Алексей Олейник отказался назвать Фёдора Емельяненко величайшим бойцом в истории MMA.

7. Болельщики «Ростова» и «Локомотива» устроили массовую драку на улице после матча. Видео

8. Дональд Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в мире.