Уголовное дело Широкова, ДТП игрока «Рубина» и соперник «Краснодара» в ЛЧ. Главное к утру

Скандальная история Романа Широкова получила продолжение, футболист «Рубина» попал в ДТП в центре Казани, а «Краснодар» узнал будущего соперника в раунде плей-офф Лиги чемпионов – главное к утру в подборке «Чемпионата».
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