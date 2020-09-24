«Тампа» вышла вперёд в серии с «Далласом», Суарес — в «Атлетико». Главное к утру

Луис Суарес перешёл в «Атлетико», «Тампа» разгромила «Даллас», Орье не будет в «Спартаке». Эти и другие новости в традиционной утренней подборке «Чемпионата».
1. «Тампа Бэй-Лайтнинг» разгромил «Даллас Старз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли со счётом 5:2. У Никиты Кучерова — новый рекорд.
2. Уругваец Луис Суарес стал игроком мадридского «Атлетико».
3. Комиссия РФС поддержала решение не назначать пенальти на Айртоне в матче ЦСКА — «Спартак»
4. СКА из-за COVID-19 выставил на матч с «Сибирью» молдёжный состав и проиграл.
5. Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье отказался переходить в «Спартак».
6. Киевское «Динамо» обыграло «Гент» в квалификации Лиги чемпионов.
7. Игроки мадридского «Реала» отказались от бонусов за победу в чемпионате и Суперкубке.
8. «Майами Хит» — в шаге от выхода в финал плей-офф НБА.
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