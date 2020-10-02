Глушаков в «Химках», Шомуродов в «Дженоа» и результаты жеребьёвки ЛЧ. Главное к утру

Глушаков перешёл в «Химки», Шомуродов — в «Дженоа», российские клубы узнали соперников в Лиге чемпионов и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

2. ЦСКА стартовал в Евролиге с поражения от «Барселоны».

3. Денис Глушаков перешёл в «Химки».

4. «Ростов» объявил о переходе Эльдора Шомуродова в «Дженоа».

5. Дарья Касаткина уступила Арине Соболенко на «Ролан Гаррос», проиграв второй сет 0:6.

6. «Ливерпуль» вылетел из Кубка лиги, проиграв «Арсеналу».

7. «Милан» обыграл «Риу Аве» в серии пенальти. Команды нанесли по 12 ударов.

8. Рублёв вышел в третий круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Андерсоном.