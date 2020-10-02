Глушаков в «Химках», Шомуродов в «Дженоа» и результаты жеребьёвки ЛЧ. Главное к утру
Глушаков перешёл в «Химки», Шомуродов — в «Дженоа», российские клубы узнали соперников в Лиге чемпионов и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.
2. ЦСКА стартовал в Евролиге с поражения от «Барселоны».
3. Денис Глушаков перешёл в «Химки».
4. «Ростов» объявил о переходе Эльдора Шомуродова в «Дженоа».
5. Дарья Касаткина уступила Арине Соболенко на «Ролан Гаррос», проиграв второй сет 0:6.
6. «Ливерпуль» вылетел из Кубка лиги, проиграв «Арсеналу».
7. «Милан» обыграл «Риу Аве» в серии пенальти. Команды нанесли по 12 ударов.
8. Рублёв вышел в третий круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Андерсоном.
- 2 октября 2020
-
08:43
-
08:32
-
07:55
-
07:26
-
06:48
-
06:30
-
06:16
-
05:58
-
05:36
-
05:21
-
04:32
-
04:03
-
03:40
-
03:15
-
02:50
-
02:22
-
01:43
-
01:23
-
00:54
-
00:43
-
00:34
-
00:27
-
00:15
-
00:02
- 1 октября 2020
-
23:50
-
23:49
-
23:39
-
23:31
-
23:23
-
23:20
-
23:09
-
23:03
-
22:57
-
22:42
-
22:37
Партнерский контент