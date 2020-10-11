Новая потеря в сборной России, 19-летняя Свёнтек выиграла «Ролан Гаррос». Главное к утру

Марио Фернандеса изолировали от сборной России, Уланбеков одержал дебютную победу в UFC, Свёнтек выиграла «Ролан Гаррос» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Скончался бывший футболист «Спартака» и сборной России Василий Кульков.

2. Тагир Уланбеков выиграл свой дебютный бой в UFC.

3. Марио Фернандес изолирован от сборной России, Джикия и Гильерме отправлены домой.

4. 19-летняя Ига Свёнтек стала новой чемпионкой «Ролан Гаррос».

5. «Химки» проиграли «Жальгирису». В команде играли 7 человек.

6. Акинфеев рассказал, с кем из футболистов ЦСКА пошёл бы в разведку.

7. Сборная Украины дома уступила Германии в 3-м туре Лиги наций.

8. Зарплата Миранчука в «Аталанте» — пятая по размеру. Столько же получает Буффон в «Юве».