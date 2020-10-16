Россию могут лишить проведения игр Евро-2020, Мозес перешёл в «Спартак». Главное к утру

«Спартак» объявил о трансфере Виктора Мозеса, Алексей Ионов перешёл в «Краснодар», УЕФА может лишить Россию права на проведение матчей Евро-2020 и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Объявлен итоговый список номинантов на премию Golden Boy.

2. Медведев сложил полномочия чемпиона турнира в Санкт-Петербурге, уступив Опелке.

3. Евгений Дадонов подписал трёхлетний контракт с «Оттавой» на $ 15 млн.

4. «Ростов» — об Ионове: благодарим Алексея за самоотдачу, голы и эмоции.

5. УЕФА может отобрать у России право на проведение матчей Евро-2020.

6. «Спартак» объявил о переходе Мозеса.

7. «Челси» перепутал «Зенит» и ЦСКА, объявляя о переходе Мозеса в «Спартак».

8. Алексей Ионов перешёл в «Краснодар».