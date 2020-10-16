Россию могут лишить проведения игр Евро-2020, Мозес перешёл в «Спартак». Главное к утру
«Спартак» объявил о трансфере Виктора Мозеса, Алексей Ионов перешёл в «Краснодар», УЕФА может лишить Россию права на проведение матчей Евро-2020 и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Объявлен итоговый список номинантов на премию Golden Boy.
2. Медведев сложил полномочия чемпиона турнира в Санкт-Петербурге, уступив Опелке.
3. Евгений Дадонов подписал трёхлетний контракт с «Оттавой» на $ 15 млн.
4. «Ростов» — об Ионове: благодарим Алексея за самоотдачу, голы и эмоции.
5. УЕФА может отобрать у России право на проведение матчей Евро-2020.
6. «Спартак» объявил о переходе Мозеса.
7. «Челси» перепутал «Зенит» и ЦСКА, объявляя о переходе Мозеса в «Спартак».
8. Алексей Ионов перешёл в «Краснодар».
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