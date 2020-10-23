«Реал» может уволить Зидана, ЦСКА сыграл вничью с «Вольфсбергом» в ЛЕ. Главное к утру
ЦСКА не смог обыграть «Вольфсберг» в Лиге Европы, «Реал» может уводить Зидана, Роналду рискует пропустить матч «Ювентус» — «Барселона» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Макгрегор признался, что нанёс запрещённый удар в бою с Нурмагомедовым.
2. Источник: Роналду сможет сыграть с «Барселоной» при отрицательном тесте за сутки до матча.
3. «Реал» рассматривает Почеттино и Рауля на пост главного тренера.
4. «Спартак» в гостях уверенно обыграл СКА, Широков оформил дубль.
5. ЦСКА упустил победу над «Вольфсбергом» в матче Лиги Европы.
6. Уткин: Черчесов занимает не своё место.
7. Лионель Месси высказался о соперничестве с Криштиану Роналду.
8. Гинер — об отъезде Гончаренко в июне: я в ладоши хлопал.
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