«Реал» может уволить Зидана, ЦСКА сыграл вничью с «Вольфсбергом» в ЛЕ. Главное к утру

ЦСКА не смог обыграть «Вольфсберг» в Лиге Европы, «Реал» может уводить Зидана, Роналду рискует пропустить матч «Ювентус» — «Барселона» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Макгрегор признался, что нанёс запрещённый удар в бою с Нурмагомедовым.

2. Источник: Роналду сможет сыграть с «Барселоной» при отрицательном тесте за сутки до матча.

3. «Реал» рассматривает Почеттино и Рауля на пост главного тренера.

4. «Спартак» в гостях уверенно обыграл СКА, Широков оформил дубль.

5. ЦСКА упустил победу над «Вольфсбергом» в матче Лиги Европы.

6. Уткин: Черчесов занимает не своё место.

7. Лионель Месси высказался о соперничестве с Криштиану Роналду.

8. Гинер — об отъезде Гончаренко в июне: я в ладоши хлопал.