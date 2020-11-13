Названы все участники Евро-2020, в Москве прошёл митинг в поддержку Дзюбы. Главное к утру

Волков получил главный бой на турнире UFC, сборная России не смогла обыграть Молдавию, результаты жеребьёвки Итогового турнира АТР и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Волков встретится с Оверимом в главном бою турнира UFC.

2. Определились все участники Евро-2020.

3. Сборная России сыграла вничью с Молдавией.

4. «Видимо, он забыл про реальную футбольную жизнь». Барнаульское «Динамо» ответило Соболеву.

5. Вилков исключён из списка судей РПЛ.

6. Избитый Широковым судья направил жалобу генеральному прокурору РФ.

7. В Москве активистки провели митинг в поддержку Артёма Дзюбы.

8. Медведев попал в группу с Джоковичем на Итоговом турнире АТР, Рублёв — с Надалем.