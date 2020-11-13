Названы все участники Евро-2020, в Москве прошёл митинг в поддержку Дзюбы. Главное к утру
Волков получил главный бой на турнире UFC, сборная России не смогла обыграть Молдавию, результаты жеребьёвки Итогового турнира АТР и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Волков встретится с Оверимом в главном бою турнира UFC.
2. Определились все участники Евро-2020.
3. Сборная России сыграла вничью с Молдавией.
4. «Видимо, он забыл про реальную футбольную жизнь». Барнаульское «Динамо» ответило Соболеву.
5. Вилков исключён из списка судей РПЛ.
6. Избитый Широковым судья направил жалобу генеральному прокурору РФ.
7. В Москве активистки провели митинг в поддержку Артёма Дзюбы.
8. Медведев попал в группу с Джоковичем на Итоговом турнире АТР, Рублёв — с Надалем.
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