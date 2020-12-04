Вылет ЦСКА из Лиги Европы, исторический провал российских биатлонистов. Главное к утру

Месси может перейти в «ПСЖ», ЦСКА лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы, сборная России по биатлону провела худший спринт в истории и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.

2. Нидерланды и Бельгия приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА.

3. Источник: Месси перейдёт в «ПСЖ» летом 2021 года.

4. Женская сборная России по гандболу победила Испанию в стартовом матче на чемпионате Европы.

5. Роналдо рассказал, почему Марадона носил двое часов.

6. «Реал» провёл первые переговоры с Маурисио Почеттино.

7. Сборная России по лыжным гонкам может сняться с «Тур де Ски».

8. Мужская сборная России по биатлону провела худший спринт в истории.