Вылет ЦСКА из Лиги Европы, исторический провал российских биатлонистов. Главное к утру
Месси может перейти в «ПСЖ», ЦСКА лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы, сборная России по биатлону провела худший спринт в истории и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.
2. Нидерланды и Бельгия приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА.
3. Источник: Месси перейдёт в «ПСЖ» летом 2021 года.
4. Женская сборная России по гандболу победила Испанию в стартовом матче на чемпионате Европы.
5. Роналдо рассказал, почему Марадона носил двое часов.
6. «Реал» провёл первые переговоры с Маурисио Почеттино.
7. Сборная России по лыжным гонкам может сняться с «Тур де Ски».
8. Мужская сборная России по биатлону провела худший спринт в истории.
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