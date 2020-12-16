Интерес к Барриосу из Европы, заключение самого крупного контракта в НБА. Главное к утру

Игрок «Зенита» Вильмар Барриос попал в сферу интересов клубов из Англии, Италии и Турции, женская сборная России не вышла в полуфинал ЧЕ-2020 по гандболу, а Яннис Адетокунбо подписал крупнейший контракт в истории НБА. Главные события в подборке «Чемпионата» к утру.

1. Вильмар Барриос попал в сферу интересов клубов из Англии, Италии и Турции.

2. Женская сборная России не вышла в полуфинал ЧЕ-2020 по гандболу, уступив датчанкам.

3. Хабиб вошёл в топ-10 успешных спортсменов 2020 года по версии IB Times.

4. Яннис Адетокунбо подписал крупнейший контракт в истории НБА.

5. 18-летний вратарь «Ростова», отбивший пенальти Заболотного в матче с «Сочи», покинул клуб.

6. Елизавета Туктамышева вылечилась от коронавируса и готовится к чемпионату России.

7. ЦСКА разгромил «Анадолу Эфес» с разницей «+35», набрав 100 очков.

8. КДК перенёс рассмотрение дела Тедеско, он будет руководить «Спартаком» в матче с «Зенитом».

9. Промеса освободили из-под ареста, но он остаётся подозреваемым в нападении с ножом.

10. Определился первый полуфиналист Кубка Либертадорес.