Интерес к Барриосу из Европы, заключение самого крупного контракта в НБА. Главное к утру

Игрок «Зенита» Вильмар Барриос попал в сферу интересов клубов из Англии, Италии и Турции, женская сборная России не вышла в полуфинал ЧЕ-2020 по гандболу, а Яннис Адетокунбо подписал крупнейший контракт в истории НБА. Главные события в подборке «Чемпионата» к утру.
1. Вильмар Барриос попал в сферу интересов клубов из Англии, Италии и Турции.
2. Женская сборная России не вышла в полуфинал ЧЕ-2020 по гандболу, уступив датчанкам.
3. Хабиб вошёл в топ-10 успешных спортсменов 2020 года по версии IB Times.
4. Яннис Адетокунбо подписал крупнейший контракт в истории НБА.
5. 18-летний вратарь «Ростова», отбивший пенальти Заболотного в матче с «Сочи», покинул клуб.
6. Елизавета Туктамышева вылечилась от коронавируса и готовится к чемпионату России.
7. ЦСКА разгромил «Анадолу Эфес» с разницей «+35», набрав 100 очков.
8. КДК перенёс рассмотрение дела Тедеско, он будет руководить «Спартаком» в матче с «Зенитом».
9. Промеса освободили из-под ареста, но он остаётся подозреваемым в нападении с ножом.
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