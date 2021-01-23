Жедсон Фернандеш может досрочно вернуться из «Тоттенхэма» в «Бенфику»

Португальский полузащитник Жедсон Фернандеш может досрочно вернуться в «Бенфику». Сейчас футболист выступает в «Тоттенхэм Хотспур» на правах аренды, которая рассчитана до следующего лета, однако «шпоры» готовы расстаться с хавбеком раньше срока. Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Бенфика» в данный момент также не особо заинтересована в Фернандеше, поэтому готова отдать его в аренду до конца сезона. Главным претендентом на 22-летнего португальца является «Торино». Окончательное решение по дальнейшей судьбе Жедсона будет принято на следующей неделе.

Стоит отметить, что в составе «Тоттенхэма» Жедсон Фернандеш провёл 14 матчей во всех турнирах и не отметился ни одним результативным действием.

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