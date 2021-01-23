Яркая игра россиян в НХЛ и победа Логинова в гонке Кубка мира по биатлону. Главное к утру

Итоги дня для российских звёзд в НХЛ, победа Александра Логинова в драматичной гонке Кубка мира по биатлону и судебно-психиатрическая экспертиза для сына Плющенко и Рудковской – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. 3 очка Радулова, гол Гурьянова и шат-аут Худобина помогли «Далласу» разгромить «Нэшвилл», Малкин и Панарин набрали по очку в игре «Питтсбург» — «Рейнджерс», а Капризов чуть не сотворил шедевр в игре с «Сан-Хосе».
2. Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.
3. Сыну Плющенко и Рудковской назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
4. Уткин отреагировал на предстоящий переход Кокорина в «Фиорентину».
5. EA представила символическую сборную 2020 года в FIFA 21. В ней нет Лионеля Месси.
6. Наставник «Фиорентины»: ждём приезда Кокорина и его подписи в контракте.
7. Стали известны гонорары Макгрегора и Порье за бой на UFC 257.
8. Бывший спортдиректор ЦСКА поделился историей борьбы за чемпионство в 1988 году: «Спартак» говорил: «Отдаём вам игру — вы не лезете в чемпионы».
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