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Поражение «Ливерпуля» аутсайдеру АПЛ и состав России на ЧМ по биатлону. Главное к утру

Второе кряду сенсационное поражение «Ливерпуля» в АПЛ, состав сборной России по биатлону на ЧМ и камбэк «Барселоны» в Кубке Испании – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Ливерпуль», уступив «Брайтону», проиграл второй домашний матч подряд.

2. Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону.

3. «Барселона» отыгралась с 0:2 и вырвала победу в четвертьфинале Кубка Испании с «Гранадой».

4. «Миннесота», за которую выступает Капризов, внесла 5 игроков в протокол COVID-19. Ближайшие 4 игры клуба перенесены.

5. «РБ Лейпциг» может грозить техническое поражение в домашнем матче ЛЧ с «Ливерпулем».

6. Доменико Тедеско назвал футболистов и клубы, против которых было сложнее всего в РПЛ.

7. Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Кубка России, где «Спартак» сыграет с «Динамо».

8. Александр Кокорин сможет сыграть с «Интером».