Арест недвижимости Промеса и заявление Чимаева о завершении карьеры. Главное к утру

Скандал вокруг пенальти в ворота «Спартака», арест недвижимости Промеса, объяснение Большунова по ситуации и Ретивых, достижение Роналду и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Квят стал резервным пилотом «Альпин».
2. Большунов объяснил, почему не подошёл к Ретивых сразу после финиша командного спринта.
3. РФС может уволить монтажёра, изменившего фото с игрой рукой Мозеса в матче с «Динамо».
4. Суд арестовал недвижимость Промеса в Нидерландах.
5. Криштиану Роналду отметился историческим достижением в матче со «Специей».
6. Олег Романцев попал в реанимацию.
7. Чимаев объявил о завершении карьеры. Кадыров уговорил его остаться.
8. Шат-аут Андрея Василевского помог «Тампе» победить «Даллас».
9. Сноубордистка Надыршина стала самой молодой чемпионкой мира в параллельном слаломе
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