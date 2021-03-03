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Арест недвижимости Промеса и заявление Чимаева о завершении карьеры. Главное к утру

Скандал вокруг пенальти в ворота «Спартака», арест недвижимости Промеса, объяснение Большунова по ситуации и Ретивых, достижение Роналду и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Квят стал резервным пилотом «Альпин».

2. Большунов объяснил, почему не подошёл к Ретивых сразу после финиша командного спринта.

3. РФС может уволить монтажёра, изменившего фото с игрой рукой Мозеса в матче с «Динамо».

4. Суд арестовал недвижимость Промеса в Нидерландах.

5. Криштиану Роналду отметился историческим достижением в матче со «Специей».

6. Олег Романцев попал в реанимацию.

7. Чимаев объявил о завершении карьеры. Кадыров уговорил его остаться.

8. Шат-аут Андрея Василевского помог «Тампе» победить «Даллас».

9. Сноубордистка Надыршина стала самой молодой чемпионкой мира в параллельном слаломе



