Бывший PR-директор «Локомотива» объяснил увольнение 20 работников из-за скандального фото

Кирилл Брейдо, бывший PR-директор и экс-директор по связям с общественностью московского «Локомотива», раскрыл подробности случая с увольнением 20 работников из-за скандального фото.

«Мы собрались на минус первом этаже стадиона, где обитают все рабочие эльфы — проводы человека часто имеют именно такой формат. Переговорка становится ещё и общей зоной отдыха, потому что работы 24 на 7. Комарова любили в департаменте и понимали, насколько было бы тяжелее работать последние полтора года, если бы не он. Николай вообще многим в клубе помогал, находил решения, в том числе при общении с руководством. Мы были реально ему благодарны. Обидно за него, хотели поддержать. Почему именно за счёт футболок с матом? В любом коллективе есть свои мемы. Николай написал пост в «Фейсбуке», выложил видео и переписку. На мой взгляд, там всё подробно объяснено. Кстати, никто не обратил внимания на время переписки — с 5 до 7 утра. Обсуждается проморолик «Локомотива», и в ночное время два мужика не будут подбирать формулировки. Коля выдал эту фразу матом.



Разумеется, публикация фотографии была ошибкой. По моему уходу вообще нет вопросов. На следующий день у нас состоялся разговор, и я написал заявление по собственному. Очевидное решение, потому что у меня в обязанностях прописана ответственность за репутацию клуба. В тот момент было ощущение, что все понимают — это очень внутренний, даже личный момент для этого коллектива и никто это в паблик выносить не будет.



Подобный посыл [на майках] может быть воспринят как угодно. Хотя, конечно, это не адресовалось ни РЖД, ни болельщикам. Но эти репутационные риски я понимаю, как и метод принятия решений. Вопросов к руководству нет», — сказал Брейдо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.