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Расистский скандал в матче «Валенсии» и смерть 18-летнего игрока ПФЛ. Главное к утру

Расистский скандал в матче «Валенсии» и смерть 18-летнего игрока ПФЛ. Главное к утру
Футбол 0
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«Спартак» победил «Ростов» в матче РПЛ, в матче «Валенсия» — «Кадис» произошёл расистский скандал, Черчесов ответил на критику со стороны Уткина и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. В «Знамени Труда» назвали причину смерти 18-летнего футболиста.

2. «Краснодар» выступил с заявлением после ухода Мусаева с поста главного тренера клуба.

3. ЦСКА обыграл «Тамбов». В матче было назначено четыре пенальти.

4. «Спартак» обыграл «Ростов» благодаря дублю Соболева и голу Мозеса.

5. 7 очков Овечкина, Кузнецова и Орлова на троих помогли «Вашингтону» победить «Нью-Джерси».

6. «Кадис» в скандальном матче обыграл «Валенсию», Черышев вышел на поле впервые с января.

7. Черчесов отреагировал на критику Василия Уткина.

8. ЦСКА всухую обыграл СКА во втором матче финала Западной конференции КХЛ.

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