Расистский скандал в матче «Валенсии» и смерть 18-летнего игрока ПФЛ. Главное к утру

«Спартак» победил «Ростов» в матче РПЛ, в матче «Валенсия» — «Кадис» произошёл расистский скандал, Черчесов ответил на критику со стороны Уткина и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. В «Знамени Труда» назвали причину смерти 18-летнего футболиста.
2. «Краснодар» выступил с заявлением после ухода Мусаева с поста главного тренера клуба.
3. ЦСКА обыграл «Тамбов». В матче было назначено четыре пенальти.
4. «Спартак» обыграл «Ростов» благодаря дублю Соболева и голу Мозеса.
5. 7 очков Овечкина, Кузнецова и Орлова на троих помогли «Вашингтону» победить «Нью-Джерси».
6. «Кадис» в скандальном матче обыграл «Валенсию», Черышев вышел на поле впервые с января.
7. Черчесов отреагировал на критику Василия Уткина.
8. ЦСКА всухую обыграл СКА во втором матче финала Западной конференции КХЛ.
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