Украина вырвала победу у Швеции в 1/8 Евро, Англия обыграла Германию. Главное к утру

Сборная Украины в овертайме победила команду Швеции, англичане обыграли немцев в 1/8 финала Евро-2020, российский теннисист Даниил Медведев выиграл в 1-м раунде Уимблдона, а «Спартак» уступил в первом матче под руководством Руя Витории – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Сборная Украины в овертайме вырвала победу у Швеции и вышла в 1/4 финала Евро.
2. Сборная Англии обыграла Германию и вышла в 1/4 финала Евро-2020.
3. Даниил Медведев пробился во второй круг Уимблдона, обыграв Ян-Леннарда Штруффа.
4. «Спартак» проиграл «Нефтчи» в первом матче под руководством Руя Витории.
5. УНИКС назначил нового главного тренера.
6. Капризов стал обладателем награды лучшему новичку сезона НХЛ – «Колдер Трофи».
7. «Динамо» подписало контракт с грузинским полузащитником Гагнидзе.
8. «Атланта» разгромила «Милуоки» в финале Востока и сравнялась в серии.
9. Василевский уступил Флёри в борьбе за приз лучшему вратарю сезона НХЛ – «Везина Трофи».
10. ЦСКА в шаге от подписания самого результативного игрока «Милана».
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