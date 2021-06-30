Украина вырвала победу у Швеции в 1/8 Евро, Англия обыграла Германию. Главное к утру

Сборная Украины в овертайме победила команду Швеции, англичане обыграли немцев в 1/8 финала Евро-2020, российский теннисист Даниил Медведев выиграл в 1-м раунде Уимблдона, а «Спартак» уступил в первом матче под руководством Руя Витории – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Сборная Украины в овертайме вырвала победу у Швеции и вышла в 1/4 финала Евро.

2. Сборная Англии обыграла Германию и вышла в 1/4 финала Евро-2020.

3. Даниил Медведев пробился во второй круг Уимблдона, обыграв Ян-Леннарда Штруффа.

4. «Спартак» проиграл «Нефтчи» в первом матче под руководством Руя Витории.

5. УНИКС назначил нового главного тренера.

6. Капризов стал обладателем награды лучшему новичку сезона НХЛ – «Колдер Трофи».

7. «Динамо» подписало контракт с грузинским полузащитником Гагнидзе.

8. «Атланта» разгромила «Милуоки» в финале Востока и сравнялась в серии.

9. Василевский уступил Флёри в борьбе за приз лучшему вратарю сезона НХЛ – «Везина Трофи».

10. ЦСКА в шаге от подписания самого результативного игрока «Милана».