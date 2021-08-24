Итоговый состав сборной России и обсуждение изменения лимита в РПЛ. Главное к утру

Неожиданное решение по количеству вратарей в итоговой заявке сборной России на матчи отбора к ЧМ, клубы РПЛ не желают отменять лимит на легионеров, а Капризов и «Миннесота» добились прогресса в переговорах по контракту. Главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Объявлен итоговый состав сборной России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022.
2. Большинство клубов РПЛ выступили за гладкий чемпионат и лимит на легионеров «10+15».
3. Дюков подтвердил, что РФС предложил отменить лимит на легионеров.
4. «Миннесота» добилась прогресса в переговорах с Капризовым после заявления президента ЦСКА.
5. «Локомотив» объявил о трансфере полузащитника «Кана» Бека-Бека.
6. Дебют Месси за «ПСЖ» планируется в матче с «Реймсом», который состоится 29 августа.
7. Сборная России разгромила японцев и с первого места вышла в 1/4 ЧМ по пляжному футболу.
8. Даниил Медведев сохранил вторую позицию в обновлённом рейтинге ATP.
9. «Милан» стартовал с победы над «Сампдорией», «Вест Хэм» оказался сильнее «Лестера», а гол Ламелы принёс «Севилье» победу над «Хетафе».
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