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Азмун претендует на звание лучшего в мире, Хави близок к «Барселоне». Главное к утру

Азмун претендует на звание лучшего в мире, Хави близок к «Барселоне». Главное к утру
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Футболист «Зенита» претендует на звание лучшего игрока мира в 2021 году, «Барселона» близка к назначению известного экс-футболиста сине-гранатовых на пост главного тренера, а гимнастка Дина Аверина побила один из значимых рекордов — главное к утру в подборке «Чемпионата».

  1. Азмун попал в число претендентов на титул лучшего игрока мира 2021 года по версии IFFHS.
  2. Хави договорился с клубом «Аль-Садд» о переходе в «Барселону».
  3. Дина Аверина побила рекорд Евгении Канаевой по числу личных золотых медалей ЧМ.
  4. НХЛ: «Флорида» отправила в отставку Джоэля Кенневилля из-за секс-скандала в «Чикаго».
  5. КХЛ: «Металлург» одержал победу дома над «Ак Барсом», упрочив лидерство в Восточной конференции.
  6. У Криштиану Роналду и его девушки будет двойня.
  7. «Зенит» наказан условным закрытием секторов из-за поведения фанатов в матче со «Спартаком».
  8. Орлов: в «Спартаке» каждый год новый тренер. Они идиоты.
  9. ПутинД. Авериной: вы вновь продемонстрировали недосягаемое для соперниц мастерство.
  10. Вагнер Лав отреагировал на информацию СМИ о своём желании вернуться в ЦСКА.
  11. Влашич: думаю, Хорватия победит Россию и выйдет на чемпионат мира с первого места в группе.
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