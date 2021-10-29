Азмун претендует на звание лучшего в мире, Хави близок к «Барселоне». Главное к утру
Поделиться
Футболист «Зенита» претендует на звание лучшего игрока мира в 2021 году, «Барселона» близка к назначению известного экс-футболиста сине-гранатовых на пост главного тренера, а гимнастка Дина Аверина побила один из значимых рекордов — главное к утру в подборке «Чемпионата».
- Азмун попал в число претендентов на титул лучшего игрока мира 2021 года по версии IFFHS.
- Хави договорился с клубом «Аль-Садд» о переходе в «Барселону».
- Дина Аверина побила рекорд Евгении Канаевой по числу личных золотых медалей ЧМ.
- НХЛ: «Флорида» отправила в отставку Джоэля Кенневилля из-за секс-скандала в «Чикаго».
- КХЛ: «Металлург» одержал победу дома над «Ак Барсом», упрочив лидерство в Восточной конференции.
- У Криштиану Роналду и его девушки будет двойня.
- «Зенит» наказан условным закрытием секторов из-за поведения фанатов в матче со «Спартаком».
- Орлов: в «Спартаке» каждый год новый тренер. Они идиоты.
- Путин — Д. Авериной: вы вновь продемонстрировали недосягаемое для соперниц мастерство.
- Вагнер Лав отреагировал на информацию СМИ о своём желании вернуться в ЦСКА.
- Влашич: думаю, Хорватия победит Россию и выйдет на чемпионат мира с первого места в группе.
Комментарии
- 29 октября 2021
-
09:33
-
08:35
-
03:57
-
03:34
-
03:15
-
02:54
-
02:17
-
01:53
-
01:32
-
00:59
-
00:50
-
00:31
-
00:27
-
00:21
- 28 октября 2021
-
23:58
-
23:52
-
23:50
-
23:40
-
23:38
-
23:02
-
22:58
-
22:39
-
22:03
-
21:54
-
21:37
-
21:27
-
21:14
-
21:09
-
20:56
-
20:48
-
20:30
-
20:22
-
20:07
-
19:59
-
19:51
Партнерский контент