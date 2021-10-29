Азмун претендует на звание лучшего в мире, Хави близок к «Барселоне». Главное к утру

Футболист «Зенита» претендует на звание лучшего игрока мира в 2021 году, «Барселона» близка к назначению известного экс-футболиста сине-гранатовых на пост главного тренера, а гимнастка Дина Аверина побила один из значимых рекордов — главное к утру в подборке «Чемпионата».