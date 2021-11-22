Скандал во время матча «Лион» — «Марсель» и новое достижение Овечкина. Главное к утру

Скандал во время матча «Лион» — «Марсель», Даниил Медведев проиграл Александру Звереву в финале, массовая драка в НБА и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».