Роналду принёс победу «МЮ», защитника «МС» Канселу избили грабители. Главное к утру

Гол и результативная передача Криштиану Роналду помогли «Манчестер Юнайтед» победить «Бёрнли» в 20-м туре АПЛ, четыре грабителя избили защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, президент РФ Владимир Путин присвоил российское гражданство бразильскому тренеру «Зенита» Виллиаму де Оливейре. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Гол и передача Роналду помогли «Манчестер Юнайтед» обыграть «Бёрнли» в 20-м туре АПЛ.

2. Четыре грабителя напали на защитника «Манчестер Сити» Канселу. Футболисту разбили лицо.

3. Владимир Путин присвоил российское гражданство бразильскому тренеру «Зенита» де Оливейре.

4. «Позор!» Пейчинович раскритиковал «Локомотив» за продление контракта с Борисом Ротенбергом.

5. Источник: в «Монако» приняли решение об увольнении Нико Ковача.

6. УНИКС обыграл «Анадолу Эфес» в Евролиге, начав матч с рывка 17:0.

7. «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в овертайме, добыв четвёртую подряд победу в Евролиге.

8. Нападающий молодёжной сборной России Данила Юров сдал положительный тест на коронавирус.

9. Вашье-Лаграв стал чемпионом мира по блицу, Дубов упустил шанс в последнем туре.

10. Гол Мамина помог «Флориде» победить «Тампу» в сверхрезультативном матче.