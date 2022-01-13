«Реал» победил «Барселону» в Суперкубке, «Челси» вышел в финал Кубка лиги. Главное к утру

Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» в Суперкубке Испании, «Челси» вышел в финал Кубка английской лиги благодаря победе над «Тоттенхэмом», первую ракетку мира Новака Джоковича хотят депортировать в день жеребьёвки АО. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Реал» обыграл «Барселону» в Суперкубке Испании благодаря голу Вальверде на 98-й минуте.
2. «Челси» вышел в финал Кубка английской лиги. Судья отменил 2 пенальти и 1 гол «Тоттенхэма».
3. Источник: министр иммиграции Австралии хочет депортировать Джоковича в день жеребьёвки AO.
4. Гол Санчеса на 121-й минуте принёс «Интеру» победу над «Ювентусом» в Суперкубке Италии.
5. Хуниор Алонсо стал игроком «Краснодара».
6. Роналду высказался о работе Рангника на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».
7. В США впервые применили антидопинговый закон Родченкова.
8. ЦСКА разгромил «Панатинаикос» в Евролиге с разницей +24.
9. Хамес Родригес спас жизнь Усману Кулибали, у которого остановилось сердце во время матча.
10. Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на ЧЕ, у России весь пьедестал.
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