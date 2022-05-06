«Айнтрахт» и «Рейнджерс» — в финале ЛЕ, «Вашингтон» Овечкина проиграл. Главное к утру

Стали известны финалисты Лиги Европы, «Вашингтон Кэпиталз» с российским нападающим Александром Овечкиным уступили «Флориде Пантерз», уникальное достижение российского голкипера Игоря Шестёркина. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Айнтрахт» и «Рейнджерс» встретятся в финале Лиги Европы.
2. «Вашингтон» уступил «Флориде», у Овечкина — голевая.
3. Шестёркин стал первым вратарём со 100+ сейвами в первых двух встречах Кубка Стэнли.
4. «Рома» и «Фейеноорд» сыграют в финале Лиги конференций.
5. «Дерьмо случается». Овечкин отреагировал на поражение от «Флориды».
6. Хавбек «Манчестер Сити» Грилиш удалил пост 2014 года, в котором он написал «Hala Madrid!»
7. 3 очка Панарина и 39 сейвов Шестёркина принесли «Рейнджерс» победу над «Питтсбургом».
8. Моуринью — первый тренер, вышедший в финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
9. Сразу два игрока «Спартака» вышли в финал Лиги конференций.
10. Петер Шмейхель: «Реал» не имеет права играть в финале ЛЧ.
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