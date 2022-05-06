«Айнтрахт» и «Рейнджерс» — в финале ЛЕ, «Вашингтон» Овечкина проиграл. Главное к утру

Стали известны финалисты Лиги Европы, «Вашингтон Кэпиталз» с российским нападающим Александром Овечкиным уступили «Флориде Пантерз», уникальное достижение российского голкипера Игоря Шестёркина. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Айнтрахт» и «Рейнджерс» встретятся в финале Лиги Европы.

2. «Вашингтон» уступил «Флориде», у Овечкина — голевая.

3. Шестёркин стал первым вратарём со 100+ сейвами в первых двух встречах Кубка Стэнли.

4. «Рома» и «Фейеноорд» сыграют в финале Лиги конференций.

5. «Дерьмо случается». Овечкин отреагировал на поражение от «Флориды».

6. Хавбек «Манчестер Сити» Грилиш удалил пост 2014 года, в котором он написал «Hala Madrid!»

7. 3 очка Панарина и 39 сейвов Шестёркина принесли «Рейнджерс» победу над «Питтсбургом».

8. Моуринью — первый тренер, вышедший в финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

9. Сразу два игрока «Спартака» вышли в финал Лиги конференций.

10. Петер Шмейхель: «Реал» не имеет права играть в финале ЛЧ.