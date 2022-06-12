Прохазка победил Тейшейру, Зинченко может перейти в «Барселону». Главное к утру

Иржи Прохазка победил Гловера Тейшейру в главном бою турнира UFC 275, украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может перейти в «Барселону», «Тампа-Бэй Лайтнинг» вышла в финал Кубка Стэнли. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Прохазка победил удушающим приёмом Тейшейру в главном бою турнира UFC 275.

2. Александр Зинченко может продолжить карьеру в «Барселоне».

3. Дубль Стэмкоса помог «Тампе» обыграть «Рейнджерс» и выйти в финал Кубка Стэнли.

4. Шевченко в седьмой раз защитила чемпионский титул, победив Сантос на турнире UFC 275.

5. Наставник сборной Армении покинул пресс-конференцию после вопроса украинской журналистки.

6. В Турции сообщили, что «Трабзонспор» отказался от € 2,5 млн «Локомотива» за своего игрока.

7. Василевский и Шестёркин обнялись во время послематчевого рукопожатия. Видео.

8. Тренер сборной Грузии Саньоль объяснил, почему «Наполи» подписал Кварацхелию.

9. Результаты игрового дня Лиги наций УЕФА на 11 июня.

10. Клебо: Большунов — машина, могу использовать его тренировки в качестве своей мотивации.