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Медведев — о дебютном голе Кассьерры: в «Зените» есть группа скорострельщиков

Медведев — о дебютном голе Кассьерры: в «Зените» есть группа скорострельщиков
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Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал дебютный гол новичка команды Матео Кассьерры. Он отличился в матче за Суперкубок России со «Спартаком». Встреча закончилась со счётом 4:0, Кассьерра вышел на замену во втором тайме и забил уже в компенсированное время.

«Кассьерра забил дебютный гол? У нас есть группа скорострельщиков — Ерохин. Теперь и Матео присоединится», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Спартак».

Игру обслуживала бригада судей во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

Напомним, «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.

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