Медведев — о дебютном голе Кассьерры: в «Зените» есть группа скорострельщиков

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал дебютный гол новичка команды Матео Кассьерры. Он отличился в матче за Суперкубок России со «Спартаком». Встреча закончилась со счётом 4:0, Кассьерра вышел на замену во втором тайме и забил уже в компенсированное время.



«Кассьерра забил дебютный гол? У нас есть группа скорострельщиков — Ерохин. Теперь и Матео присоединится», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Спартак».



Игру обслуживала бригада судей во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).



Напомним, «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.