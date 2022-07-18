Послание Ивана Федотова, Левандовски присоединился к «Барселоне». Главное к утру

Российский хоккеист Иван Федотов, который проходит военную службу, передал послание через жену, польский нападающий Роберт Левандовски присоединился к «Барселоне», португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на новость о его возвращении в «Спортинг». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Супруга Ивана Федотова обратилась с посланием от мужа.

2. Роберт Левандовски присоединился к «Барселоне» в США.

3. Криштиану Роналду отреагировал на слухи о возможном возвращении в «Спортинг».

4. «Локо» закрыл баннером сектор актива, Гиля помогал тренеру. Лучшие фото матча с «Нижним».

5. Левандовски рассказал, как Хави уговорил его перейти в «Барселону».

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