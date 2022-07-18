Послание Ивана Федотова, Левандовски присоединился к «Барселоне». Главное к утру

Российский хоккеист Иван Федотов, который проходит военную службу, передал послание через жену, польский нападающий Роберт Левандовски присоединился к «Барселоне», португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на новость о его возвращении в «Спортинг». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Супруга Ивана Федотова обратилась с посланием от мужа.
2. Роберт Левандовски присоединился к «Барселоне» в США.
3. Криштиану Роналду отреагировал на слухи о возможном возвращении в «Спортинг».
4. «Локо» закрыл баннером сектор актива, Гиля помогал тренеру. Лучшие фото матча с «Нижним».
5. Левандовски рассказал, как Хави уговорил его перейти в «Барселону».
6. Полузащитник «Рубина» попал в сферу интересов клубов АПЛ, Бундеслиги и Серии A.
7. Турнирная таблица чемпионата России по футболу после 1-го тура: у трёх команд по три очка.
8. «Полная ерунда». Экс-тренер «Спартака-2» ответил Каттани на слова о клубе.
9. Со Смолова требовали деньги, Овечкин смеялся с Фридзоном. Фото с матча «Динамо» — «Ростов».
10. Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: результаты матчей 17 июля, турнирная таблица.
- 18 июля 2022
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