«Барселона» победила «Реал», Роналду согласился перейти в «Атлетико». Главное к утру

«Барселона» одолела «Реал» в товарищеском матче, португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду согласился перейти в мадридский «Атлетико», в московском «Спартаке» не рассчитывают на бразильца Педро Рошу. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Гол Рафиньи принёс «Барселоне» победу над «Реалом» в товарищеском матче.

2. Daily Mail: Криштиану Роналду согласился на переход в «Атлетико».

3. Мележиков: в «Спартаке» не рассчитывают на Педро Рошу. Скорее всего, расторгнем контракт.

4. «Атлетико» может избавиться от Гризманна ради подписания Роналду.

5. Леонид Федун прокомментировал судейство в матче «Краснодара» и «Спартака».

6. Абаскаль высказался о травме Джикии, полученной в матче с «Краснодаром».

7. UFC объявил о бое между Чимаевым и Диазом.

8. Йонас Вингегор впервые станет чемпионом «Тур де Франс».

9. Стали известны полуфинальные пары чемпионата Европы — 2022 среди женщин.

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