Кордоба может перейти в «Боруссию», Мостовой раскритиковал Абаскаля. Главное к утру

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может перейти в дортмундскую «Боруссию», бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал нового главного тренера команды Гильермо Абаскаля, агент уругвайского защитника московского «Динамо» Гильермо Варелы требовал у клуба увеличить зарплату игрока более чем в два раза. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Дортмундская «Боруссия» интересуется нападающим «Краснодара» Кордобой.

2. Мостовой: после двух туров не вижу никого сильнее «Спартака», но Абаскаль для меня — никто.

3. Агент Варелы требовал у «Динамо» увеличить зарплату более чем в два раза и агентский бонус.

4. Арбитр Федотов: «Краснодар» поставил ЭСК в неловкое положение. Там теперь устроят цирк.

5. В «Зените» опровергли интерес к бразильским защитникам Глоберу и Дориа.

6. Варела собирался забрать вещи с базы «Динамо». Игрок в ближайшее время покинет Россию.

7. Криштиану Роналду отправится в Англию для ведения переговоров с «Манчестер Юнайтед».

8. Хавбек «Локомотива» Алексис Бека-Бека — приоритетная цель «Ниццы».

9. Три российских вратаря стали основными претендентами на «Везину» по версии The Athletic.

10. Главный тренер «Спортинга» отреагировал на слухи о возможном возвращении Роналду.