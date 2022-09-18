Неожиданное поражение ЦСКА, бразильцы из «Зенита» получают гражданство РФ. Главное к утру

ЦСКА проиграл впервые за семь матчей, не сумев справиться с «Торпедо», хавбеки «Зенита» Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства, новобранца «Спартака» Кейта Бальде дисквалифицировали за нарушение процедуры допинг-контроля. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».



1. ЦСКА проиграл «Торпедо» в матче РПЛ.

2. Источник: Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства.

3. Игрок «Спартака» Кейта Бальде дисквалифицирован за нарушение процедуры допинг-контроля.

4. «Зенит» уверенно переиграл московское «Динамо» в матче 10-го тура РПЛ.

5. Альварес победил Головкина, сохранив пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе.

6. Игроки «Зенита» нарушили регламент РПЛ.

7. Антон Бабиков выиграл пасьют на втором этапе Кубка Содружества, не допустив ни одного промаха.

8. Мбаппе возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов планеты.

9. «Адана Демирспор» разгромил «Антальяспор», Дзюба не играет второй матч подряд.

10. «Бавария» проиграла «Аугсбургу», не сумев победить в четвёртом матче Бундеслиги подряд.