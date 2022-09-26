«Зенит» завоевал Суперкубок, Усик поддержал русскоговорящих. Главное к утру

«Зенит» выиграл Суперкубок Единой лиги ВТБ, украинский боксёр Александр Усик выразил слова поддержки русскоговорящим на Украине, «Ак Барс» переиграл «Трактор» в очередном матче Континентальной хоккейной лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Зенит» вырвал победу у ЦСКА в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ.

2. Усик поддержал русскоговорящих на Украине, выступив против языкового деления в стране.

3. «Ак Барс» обыграл «Трактор» в матче регулярного сезона КХЛ.

4. Яна Ромашкина обвинила Дмитрия Кузнецова в рукоприкладстве.

5. Франция всухую проиграла Дании в матче Лиги наций УЕФА.

6. Сборная мира впервые в истории завоевала трофей Кубка Лэйвера.

7. Златан Ибрагимович сыграл легионера Антивируса в новой части «Астерикса и Обеликса».

8. Дэвид при праздновании закрыл лого Nike за отказ компании производить Канаде новую форму.

9. Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» победить «Колорадо» в предсезонном матче.

10. Валиева закрылась капюшоном, Мозалёв выступал с «оком». Фото прокатов сборной.