«Зенит» завоевал Суперкубок, Усик поддержал русскоговорящих. Главное к утру

«Зенит» выиграл Суперкубок Единой лиги ВТБ, украинский боксёр Александр Усик выразил слова поддержки русскоговорящим на Украине, «Ак Барс» переиграл «Трактор» в очередном матче Континентальной хоккейной лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Зенит» вырвал победу у ЦСКА в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ.
2. Усик поддержал русскоговорящих на Украине, выступив против языкового деления в стране.
3. «Ак Барс» обыграл «Трактор» в матче регулярного сезона КХЛ.
4. Яна Ромашкина обвинила Дмитрия Кузнецова в рукоприкладстве.
5. Франция всухую проиграла Дании в матче Лиги наций УЕФА.
6. Сборная мира впервые в истории завоевала трофей Кубка Лэйвера.
7. Златан Ибрагимович сыграл легионера Антивируса в новой части «Астерикса и Обеликса».
8. Дэвид при праздновании закрыл лого Nike за отказ компании производить Канаде новую форму.
9. Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» победить «Колорадо» в предсезонном матче.
10. Валиева закрылась капюшоном, Мозалёв выступал с «оком». Фото прокатов сборной.
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