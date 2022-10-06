«Реал» обыграл «Шахтёр» в ЛЧ, Орлов раскритиковал Захаряна. Главное к утру

Мадридский «Реал» одержал победу над «Шахтёром» в матче Лиги чемпионов, известный российский комментатор Геннадий Орлов раскритиковал российского полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна, СКА обыграл московский «Спартак» в матче Континентальной хоккейной лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Реал» дома минимально обыграл «Шахтёр». Лунин провёл на поле весь матч.

2. «Что за воспитание?» Орлов раскритиковал Арсена Захаряна.

3. СКА крупно обыграл «Спартак», одержав пятую победу подряд.

4. Яшкин: с кем ни разговаривал — все чешские хоккеисты хотят вернуться в Россию.

5. Месси сравнялся с Роналду по забитым голам из-за пределов штрафной в Лиге чемпионов.

6. Два очка Овечкина и ассист Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Детройт».

7. Ди Мария обошёл Месси в списке лучших ассистентов Лиги чемпионов.

8. Олег Знарок после матча с «Автомобилистом» грубо подвинул журналиста, чтобы пройти.

9. Словацким хоккеистам из КХЛ ещё не разрешили представлять сборную на официальном уровне.

10. Экс-игрок «Краснодара» включил Сафонова в топ-10 вратарей мира.