Двухмиллионная петиция об отстранении Холанда, Исмаилов победил Илича. Главное к утру

Английские фанаты создали петицию об отстранении нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, российский боец Магомед Исмаилов победил Александра Илича в поединке по правилам бокса, «Урал» обыграл «Химки» в 12-м туре РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. В Англии создали петицию об отстранении Холанда. Она собрала более 2 млн подписей.

2. Исмаилов победил Илича единогласным решением судей.

3. «Урал» обыграл «Химки» и поднялся из зоны вылета РПЛ.

4. Карен Хачанов проиграл Новаку Джоковичу в четвертьфинале турнира в Астане.

5. Forbes огласил список самых высокооплачиваемых игроков мира. Мбаппе на первом месте.

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