Двухмиллионная петиция об отстранении Холанда, Исмаилов победил Илича. Главное к утру

Английские фанаты создали петицию об отстранении нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, российский боец Магомед Исмаилов победил Александра Илича в поединке по правилам бокса, «Урал» обыграл «Химки» в 12-м туре РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. В Англии создали петицию об отстранении Холанда. Она собрала более 2 млн подписей.
2. Исмаилов победил Илича единогласным решением судей.
3. «Урал» обыграл «Химки» и поднялся из зоны вылета РПЛ.
4. Карен Хачанов проиграл Новаку Джоковичу в четвертьфинале турнира в Астане.
5. Forbes огласил список самых высокооплачиваемых игроков мира. Мбаппе на первом месте.
6. «У меня слёзы на глазах». Президент Федерации хоккея Чехии — о происходящем в России.
7. Медведев разгромил Баутиста-Агута и встретится с Джоковичем в полуфинале турнира в Астане.
8. Трое россиян – в списке на звание лучшего игрока НХЛ по версии сайта лиги, Овечкин вне топа.
9. В НХЛ заявили, что в нынешних условиях Россия не примет участие в Кубке мира — 2024.
10. СКА вырвал победу на последней минуте, прервав победную серию «Витязя».
11. Владельца «Манчестер Сити» подозревают в помощи российским миллиардерам с обходом санкций.
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