Роналду покинул скамейку запасных «МЮ», «Краснодар» уступил «Пари НН». Главное к утру

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ушёл со скамейки запасных до окончания игры с «Тоттенхэмом», «Краснодар» потерпел поражение от «Пари НН» в Фонбет Кубке России, «Торпедо» второй раз в сезоне обыграло ЦСКА. Главное к утру –в подборке «Чемпионата».
1. Роналду покинул скамейку запасных «МЮ» раньше окончания матча с «Тоттенхэмом».
2. «Пари НН» вышел на первое место в группе А Кубка России, обыграв дома «Краснодар».
3. ЦСКА уступил «Торпедо» в матче Кубка России.
4. «Ак Барс» прервал антирекордную серию поражений, в овертайме обыграв «Металлург».
5. «Спартак» переиграл в гостях «Факел» в матче группового этапа Кубка России.
6. Американский журналист поставил на то, что Овечкин в 37 лет забьёт 45 голов.
7. Аслан Карацев проиграл первой ракетке Великобритании во втором круге турнира в Стокгольме.
8. СКА в матче лидеров конференций КХЛ обыграл «Автомобилист».
9. ЭСК: Карасёв допустил одну ошибку в дерби ЦСКА — «Спартак». Остальные решения — правильные.
10. Гол Бензема помог «Реалу» разгромить в гостях «Эльче».
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