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«Всегда с тобой, брат!» Марсело поддержал Роналду, переведённого в молодёжку «МЮ»

«Всегда с тобой, брат!» Марсело поддержал Роналду, переведённого в молодёжку «МЮ»
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Защитник греческого «Олимпиакоса» Марсело поддержал нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, с которым они ранее вместе играли в мадридском «Реале».

Ранее португальский форвард «Юнайтед» по собственной воле покинул скамейку запасных и стадион «красных дьяволов» незадолго до окончания матча с лондонским «Тоттенхэмом» (2:0). При этом Роналду отказался выходить на замену. Сегодня, 21-го октября, стало известно, что «Манчестер Юнайтед» отстранил португальца от тренировок с основной командой и оштрафовал на сумме в две недельные зарплаты.

Роналду объяснил этот поступок на своей официальной странице в социальных сетях, написав соответствующий пост. Марсело написал комментарий к посту в поддержку бывшего партнёра по команде: «Всегда с тобой, брат! Футбол любит тебя и мы тоже!»

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