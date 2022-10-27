«Барселона» снова мимо плей-офф ЛЧ, драма в игре «Атлетико» с «Байером». Главное к утру

«Барселона» второй год подряд не сумела выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, у матча мадридского «Атлетико» с «Байером» получилась драматичная концовка, форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду тайно получил от «Ювентуса» 20 миллионов евро. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Барселона» не примет участия в плей-офф Лиги чемпионов.
2. «Атлетико» не реализовал пенальти, назначенный в ворота «Байера» после финального свистка.
3. Роналду получил от «Ювентуса» € 20 млн, которые не вошли в официальную отчётность.
4. СКА в матче с «Нефтехимиком» одержал пятую победу подряд.
5. Гол+передача Сергачёва и шайба Кучерова помогли «Тампе» выиграть у «Анахайма».
6. «Ливерпуль» под руководством Клоппа установил клубный рекорд в Лиге чемпионов.
7. Даниил Медведев одержал уверенную победу на старте турнира в Вене.
8. Гашек рассказал, почему он выступает резко против игры россиян в НХЛ.
9. Кормье объяснил, почему победа Махачева над Оливейрой вошла в историю.
10. «Авангард» саркастически отреагировал на девятое поражение «Ак Барса» в последних 10 играх.
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