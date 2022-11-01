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Пернамбукано обвинил Неймара в поддержке фашистов

Пернамбукано обвинил Неймара в поддержке фашистов
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Известный бывший бразильский футболист Жуниньо Пернамбукано обвинил нападающего «ПСЖ» Неймара в поддержке фашистов.

«Меня тошнит, когда я вижу правых бразильских игроков, таких как Неймар. Они поддерживают фашистов. Мы пришли снизу, и мы — народ», — написал Пернамбукано в своей социальной сети.

Нападающий принял участие в съёмке ролика для TikTok в поддержку политика Жаира Болсонару перед выборами. В ролике Неймар танцует под музыку избирательной кампании Болсонару. После этого многие пользователи раскритиковали футболиста. В частности, они напомнили, что Болсонару позволял себе расистские комментарии.

Выборы прошли 2 ноября. Луис Инасиу Лула да Силва возглавил государство, Болсонару проиграл выборы.

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