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Порье задушил Чендлера, сенсационное поражение «Ман Сити» в АПЛ. Главное к утру

Порье задушил Чендлера, сенсационное поражение «Ман Сити» в АПЛ. Главное к утру
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Американский боец смешанных единоборств в лёгком весе Дастин Порье одержал досрочную победу в поединке с соотечественником Майклом Чендлером, «Манчестер Сити» в родных стенах неожиданно уступил «Брентфорду», «Спартак» обыграл «Локомотив» в столичном дерби. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Порье досрочно победил Чендлера удушающим приёмом в третьем раунде.
  2. «Манчестер Сити» дома проиграл «Брентфорду», пропустив гол на 90+8-й минуте.
  3. «Спартак» обыграл «Локомотив» в матче 17-го тура РПЛ.
  4. Туктамышева захватила лидерство после короткой программы на четвёртом этапе Гран-при России.
  5. «Зенит» обыграл «Торпедо» в матче 17-го тура РПЛ.
  6. СКА проиграл в третьем матче подряд, уступив в гостях «Сибири».
  7. «Челси» в гостях уступил «Ньюкаслу» и опустился на восьмое место АПЛ.
  8. Алекс Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC.
  9. Источник: Роналду заболел за неделю до чемпионата мира в Катаре.
  10. «Ростов» одержал победу в матче с «Крыльями Советов» в Самаре.
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