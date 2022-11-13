Порье задушил Чендлера, сенсационное поражение «Ман Сити» в АПЛ. Главное к утру
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Американский боец смешанных единоборств в лёгком весе Дастин Порье одержал досрочную победу в поединке с соотечественником Майклом Чендлером, «Манчестер Сити» в родных стенах неожиданно уступил «Брентфорду», «Спартак» обыграл «Локомотив» в столичном дерби. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Порье досрочно победил Чендлера удушающим приёмом в третьем раунде.
- «Манчестер Сити» дома проиграл «Брентфорду», пропустив гол на 90+8-й минуте.
- «Спартак» обыграл «Локомотив» в матче 17-го тура РПЛ.
- Туктамышева захватила лидерство после короткой программы на четвёртом этапе Гран-при России.
- «Зенит» обыграл «Торпедо» в матче 17-го тура РПЛ.
- СКА проиграл в третьем матче подряд, уступив в гостях «Сибири».
- «Челси» в гостях уступил «Ньюкаслу» и опустился на восьмое место АПЛ.
- Алекс Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC.
- Источник: Роналду заболел за неделю до чемпионата мира в Катаре.
- «Ростов» одержал победу в матче с «Крыльями Советов» в Самаре.
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