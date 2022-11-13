Порье задушил Чендлера, сенсационное поражение «Ман Сити» в АПЛ. Главное к утру

Американский боец смешанных единоборств в лёгком весе Дастин Порье одержал досрочную победу в поединке с соотечественником Майклом Чендлером, «Манчестер Сити» в родных стенах неожиданно уступил «Брентфорду», «Спартак» обыграл «Локомотив» в столичном дерби. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».