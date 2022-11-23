Заявление Роналду после ухода из «МЮ», Франция разгромила Австралию. Главное к утру

Португальский нападающий Криштиану Роналду выступил с заявлением после ухода из «Манчестер Юнайтед», сборная Франции обыграла сборную Австралии в матче 1-го тура чемпионата мира 2022 года в Катаре, СКА обыграл ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Роналду выступил с заявлением после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

2. Франция разгромила Австралию благодаря дублю Жиру.

3. СКА прервал четырёхматчевую победную серию ЦСКА. Это его вторая победа за семь встреч.

4. Польша и Мексика сыграли вничью. Левандовски не реализовал пенальти.

5. Месси подробно проанализировал матч с Саудовской Аравией и назвал причины поражения.

6. «Манчестер Юнайтед» подтвердил, что Глейзеры могут продать клуб.

7. «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче.

8. Эрнандес больше не сыграет на ЧМ-2022.

9. Российский защитник «Коламбуса» Гавриков — худший игрок обороны в НХЛ по ценности.

10. «Ньюкасл» не заинтересован в подписании Роналду.