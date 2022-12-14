Роналду не уйдёт из сборной, санкции против атлетов РФ от Украины. Главное к утру
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Португальский форвард Криштиану Роналду не намерен уходить из национальной команды, Верховная Рада Украины ввела санкции против спортсменов и чиновников из России, сборная Аргентины одержала разгромную победу над Хорватией и пробилась в финальный матч чемпионата мира 2022 года в Катаре. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Криштиану Роналду не намерен завершать карьеру в сборной Португалии.
- Рада одобрила введение санкций против Большунова, Кабаевой и Тимощука.
- Аргентина разгромила Хорватию благодаря голам Месси и Альвареса и вышла в финал ЧМ-2022.
- Александр Овечкин забросил 800-ю шайбу в НХЛ, оформив хет-трик в ворота «Чикаго».
- Большунов без проблем выиграл классический пасьют на третьем этапе Кубка России в Чусовом.
- Марио Фернандес перешёл в бразильский «Интернасьонал».
- Иранский футболист приговорён к смертной казни за участие в народных протестах.
- 4 очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Чикаго».
- РУСАДА второй раз за год проверило фигуристку Валиеву на допинг.
- Месси установил рекорд чемпионатов мира по системе «гол+пас».
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