Роналду не уйдёт из сборной, санкции против атлетов РФ от Украины. Главное к утру

Португальский форвард Криштиану Роналду не намерен уходить из национальной команды, Верховная Рада Украины ввела санкции против спортсменов и чиновников из России, сборная Аргентины одержала разгромную победу над Хорватией и пробилась в финальный матч чемпионата мира 2022 года в Катаре. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».