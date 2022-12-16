Польский арбитр обслужит финал ЧМ, Сантуш покинул сборную Португалии. Главное к утру

Стало известно имя главного арбитра финальной встречи на чемпионате мира 2022 года в Катаре, Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии, опубликовано письмо легендарного чешского вратаря Доминика Гашека против российских спортсменов. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Польский арбитр Шимон Марциняк обслужит финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.
2. Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии.
3. Доминик Гашек написал письмо в НХЛ, WTA и ATP.
4. Месси раскрыл технику удара с пенальти в ворота голкипера Хорватии Ливаковича.
5. Переполненная арена «Вашингтона» устроила Овечкину овации в честь его 800-го гола в НХЛ.
6. Широков — о беспорядках во Франции: толерантная страна пожинает плоды своей политики.
7. Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в домашнем матче с «Далласом».
8. Ван Гал: арбитр всю игру сочувствовал аргентинцам, а на нас не обращал внимания.
9. Главный тренер «Питтсбурга» рассказал о предварительном прогнозе по травме Малкина.
10. Сантуш прокомментировал уход с поста главного тренера сборной.
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