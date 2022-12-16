Португальский нападающий Криштиану Роналду вылетел в Дубай из Мадрида, сообщает журналист DAZN Серхио Квиранте в своём «твиттере».

Роналду покинул Мадрид, в котором тренировался на базе «Реала» для поддержания формы перед подписанием контракта с новым клубом. Роналду улетел в Дубай на частном самолёте. По слухам, 37-летний нападающий может подписать контракт с клубом «Аль-Насср» из Саудовской Аравии. Португальскому футболисту предлагают контракт на 2,5 года с зарплатой € 200 млн за сезон.

Роналду находится в статусе свободного агента после того, как его предыдущая команда, «Манчестер Юнайтед», расторгла контракт с нападающим из-за скандального интервью португальца британскому журналисту Пирсу Моргану.

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