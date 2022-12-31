Роналду перешёл в «Аль-Насср», ЦСКА переиграл «Локомотив». Главное к утру

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал игроком «Аль-Нассра», ЦСКА одолел «Локомотив» из Ярославля в Континентальной хоккейной лиге, «Ливерпуль» одержал волевую победу в английской Премьер-лиге. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Криштиану Роналду перешёл в «Аль-Насср».
2. ЦСКА обыграл «Локомотив» в овертайме, прервав пятиматчевую победную серию ярославцев.
3. «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Лестером» благодаря двум автоголам защитника «лис».
4. Малкин обошёл Фёдорова в списке российских бомбардиров НХЛ, забросив в ворота «Нью-Джерси».
5. «Реал» Мадрид обыграл «Вальядолид» благодаря дублю Бензема.
6. Marca: Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире с зарплатой в € 200 млн.
7. Энцо Фернандес согласовал условия контракта с «Челси».
8. У руководства «Сантоса» есть разногласия по вопросу изъятия 10-го номера в честь Пеле.
9. Роналду прокомментировал переход в «Аль-Насср».
10. СКА отыгрался со счёта 2:5, но всё равно уступил «Витязю» в овертайме.
- 31 декабря 2022
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