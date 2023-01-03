Роналду может перейти в «Ньюкасл», «Брентфорд» обыграл «Ливерпуль». Главное к утру

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может стать игроком «Ньюкасл Юнайтед», «Ливерпуль» уступил «Брентфорду» в матче английской Премьер-лиги, сборная Канады не без проблем обыграла Словакию на молодёжном чемпионате мира по хоккею. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Роналду может перейти в «Ньюкасл», если клуб сыграет в Лиге чемпионов.
2. «Ливерпуль» на выезде уступил «Брентфорду».
3. Сборная Канады переиграла Словакию в четвертьфинале МЧМ-2023.
4. Игрок «Баффало» находится в критическом состоянии после остановки сердца по ходу матча.
5. Агент Лунёва: об интересе «Спартака» слышу впервые. Есть интерес от «Брентфорда».
6. Сборная США разгромила Германию со счётом 11:1 и вышла в полуфинал МЧМ-2023.
7. Медведев после отказа Сонего продолжить матч вышел во второй круг турнира в Аделаиде.
8. Глава UFC Дана Уайт подрался с женой в ночном клубе.
9. Инфантино: ФИФА попросит каждую страну мира переименовать один стадион в честь Пеле.
10. Вяльбе — о выборе Черчесова лучшим тренером в 2018-м: это было абсолютно несправедливо.
- 3 января 2023
-
09:32
-
08:45
-
08:30
-
07:55
-
06:42
-
06:32
-
06:15
-
05:59
-
05:51
-
05:38
-
05:18
-
04:56
-
04:40
-
03:40
-
03:16
-
03:10
-
02:50
-
02:30
-
02:10
-
02:10
-
01:53
-
01:51
-
01:40
-
01:32
-
01:32
-
01:23
-
00:58
-
00:50
-
00:24
- 2 января 2023
-
23:54
-
23:38
-
23:31
-
23:15
-
22:30
-
22:27