Роналду может перейти в «Ньюкасл», «Брентфорд» обыграл «Ливерпуль». Главное к утру

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может стать игроком «Ньюкасл Юнайтед», «Ливерпуль» уступил «Брентфорду» в матче английской Премьер-лиги, сборная Канады не без проблем обыграла Словакию на молодёжном чемпионате мира по хоккею. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Роналду может перейти в «Ньюкасл», если клуб сыграет в Лиге чемпионов.

2. «Ливерпуль» на выезде уступил «Брентфорду».

3. Сборная Канады переиграла Словакию в четвертьфинале МЧМ-2023.

4. Игрок «Баффало» находится в критическом состоянии после остановки сердца по ходу матча.

5. Агент Лунёва: об интересе «Спартака» слышу впервые. Есть интерес от «Брентфорда».

6. Сборная США разгромила Германию со счётом 11:1 и вышла в полуфинал МЧМ-2023.

7. Медведев после отказа Сонего продолжить матч вышел во второй круг турнира в Аделаиде.

8. Глава UFC Дана Уайт подрался с женой в ночном клубе.

9. Инфантино: ФИФА попросит каждую страну мира переименовать один стадион в честь Пеле.

10. Вяльбе — о выборе Черчесова лучшим тренером в 2018-м: это было абсолютно несправедливо.