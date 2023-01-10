Глушаков ушёл из «Химок», «Спартак» купит нового защитника. Главное к утру

Российский полузащитник Денис Глушаков покинул подмосковные «Химки», «Спартак» договорился о подписании нового защитника, РФС оплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Денис Глушаков объявил об уходе из «Химок».

2. Источник: «Спартак» согласовал долгосрочный контракт с 22-летним защитником.

3. Источник: РФС оплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА.

4. «Челси» достиг договорённости об аренде полузащитника «Атлетико» Жоау Феликса.

5. Даниил Медведев и Новак Джокович проведут выставочный матч перед стартом Australian Open.

6. Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры.

7. «Ак Барс» отыгрался с 0:2 в матче с «Сибирью» и одержал четвёртую победу подряд.

8. Объявлен полный состав тренерского штаба Бердыева в «Сочи».

9. Роберто Мартинес возглавил сборную Португалии.

10. Уго Льорис завершил карьеру в сборной Франции.