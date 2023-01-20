Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аналитик рассказал, почему потенциального новичка «Спартака» Тавареша называли Хави

Аналитик рассказал, почему потенциального новичка «Спартака» Тавареша называли Хави
Комментарии

Португальский футбольный аналитик, автор книг и обозреватель газеты O Jogo Жил Нуньеш рассказал, что потенциального новичка «Спартака» — защитника «Бенфики» Томаша Тавареша — из-за высокой технической оснащённости называли Хави.

«В юношеской команде Тавареша прозвали Хави из-за технических способностей. Когда молодёжные команды «Бенфики» атаковали, он играл роль центрального полузащитника. У него было достаточно много качеств и способностей, чтобы выводить из равновесия структуру соперника», — сказал Нуньеш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

За «Бенфику» 21-летний защитник играл с 2019 года. Напомним, в сезоне-2021/2022 Тавареш выступал в «Базеле» под руководством действующего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Также он отправлялся в аренду в испанский «Алавес» (2020–2021) и португальский «Фаренсе» (2021).

«Спартак» может получить бриллиант». Кого покупают красно-белые «Спартак» может получить бриллиант». Кого покупают красно-белые
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023