Аналитик рассказал, почему потенциального новичка «Спартака» Тавареша называли Хави

Португальский футбольный аналитик, автор книг и обозреватель газеты O Jogo Жил Нуньеш рассказал, что потенциального новичка «Спартака» — защитника «Бенфики» Томаша Тавареша — из-за высокой технической оснащённости называли Хави.
«В юношеской команде Тавареша прозвали Хави из-за технических способностей. Когда молодёжные команды «Бенфики» атаковали, он играл роль центрального полузащитника. У него было достаточно много качеств и способностей, чтобы выводить из равновесия структуру соперника», — сказал Нуньеш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
За «Бенфику» 21-летний защитник играл с 2019 года. Напомним, в сезоне-2021/2022 Тавареш выступал в «Базеле» под руководством действующего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Также он отправлялся в аренду в испанский «Алавес» (2020–2021) и португальский «Фаренсе» (2021).
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