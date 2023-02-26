«Реал» сыграл вничью с «Атлетико», Медведев выиграл турнир в Дохе. Главное к утру

«Реал» сыграл вничью в мадридском дерби с «Атлетико», российский теннисист Даниил Медведев победил британца Энди Маррея и выиграл турнир в Дохе, две передачи легендарного хоккеиста Александра Овечкина помогли «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Нью-Йорк Рейнджерс». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Реал» в большинстве вырвал ничью в мадридском дерби с «Атлетико».
2. Даниил Медведев стал победителем турнира в Дохе, уверенно обыграв Энди Маррея.
3. Четыре очка Кузнецова и две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс».
4. Вендел отреагировал на брошенный в свою сторону банан в матче с «Волгой».
5. Хет-трик Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Дамак».
6. «Арсенал» минимально обыграл «Лестер» и оторвался от «Ман Сити» в таблице на пять очков.
7. «Рейнджерс» обменяли российского нападающего Виталия Кравцова в «Ванкувер».
8. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в гостевом матче 25-го тура АПЛ.
9. Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова в паре выиграли турнир в Дубае.
10. Стали известны все участники плей-офф КХЛ.
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